Mais de 50 fogos em dia de calor extremo no país

Videovigilância para prevenir incêndios ativa no Médio Tejo.

Por Tiago Virgílio Pereira | 01:30

O aumento da temperatura traduziu-se esta terça-feira em incêndios florestais por todo o País, com mais de 50 ocorrências. A mais significativa, pelo número de meios no combate, registou-se na localidade de Foros da Charneca, em Santarém. Este que, esta terça-feira, foi o distrito mais quente, com os termómetros a chegarem aos 36 graus, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera que, para hoje, prevê o aumento de nebulosidade e ocorrência de aguaceiros e trovoadas durante a tarde nas regiões do Interior.



Em Foros da Charneca eclodiram dois incêndios, pelas 12h00 e 15h15, separados por menos de um quilómetro. No segundo fogo estiveram empenhados 90 bombeiros, apoiados por 27 viaturas e dois aviões médios. As chamas lavraram em povoamento florestal e nunca ameaçaram habitações.



Terça-feira ficou também a saber-se que no âmbito da prevenção e combate aos incêndios estão já a funcionar 12 torres de videovigilância instaladas em 11 municípios de Santarém e dois de Castelo Branco.



Também as regiões da Beira Baixa, Lezíria do Tejo e Leiria vão ser monitorizadas com o mesmo sistema.