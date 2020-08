Mais de 500 detidos por infringirem regras impostas pela pandemia

Mais de 500 pessoas foram detidas por violar as regras devido à pandemia do novo coronavírus entre março e agosto. De acordo com a imprensa nacional desta sexta-feira, 80% das detenções de PSP e GNR aconteceram enquanto vigorava o estado de emergência e mais de 60% dizem respeito a pessoas que estavam fora de casa e que desrespeitaram o confinamento.



Também houve detenções por resistência às autoridades, incumprimento das normas de funcionamento de restaurantes e estabelecimentos similares, e consumo de álcool na rua.

