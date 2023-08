Mais de 60 operacionais, apoiados por 15 viaturas e dois meios aéreos, combatem um incêndio florestal, em Leiria. Ocorreram duas ignições, no espaço de 500 metros, e separadas por poucos minutos, na serra Porto de Urso, na zona de Monte Real. A população suspeita, por isso, de mão criminosa na origem das chamas.O alerta foi dado, às 13h00, para um incêndio florestal, em Porto Ribeiro. As chamas deflagraram numa zona muito próxima da base aérea.A GNR está no local.