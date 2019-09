Mais de 70 bombeiros combatem incêndio em Alcântara

Mais de 70 bombeiros, apoiados por mais de 20 viaturas, estão a tentar travar um incêndio que deflagrou na Calçada da Tapada, em Alcântara, Lisboa.O local onde este fogo deflagrou fica perto do Estádio do Atlético Futebol Clube e do Parque Florestal de Monsanto.Em atualização