Mais de 70 pessoas protestaram contra corrida de touros

Novo protesto uma semana após ativistas terem sido agredidos durante invasão.

Por Tiago Griff | 10:01

Uma semana depois de três ativistas terem invadido a arena da praça de Touros de Albufeira durante uma corrida tauromáquica e terem sido agredidos por toureiros e populares, mais de 70 pessoas manifestaram-se, esta sexta-feira, no local, desta vez no exterior da praça, numa noite onde não se registaram incidentes.



"Nós, Cidade de Albufeira Anti Tourada [movimento que organizou o protesto], nunca procedemos ilegalmente mas, às vezes, há ativistas que chegam a um ponto que não aguentam. E apesar da invasão, para evitar a tortura de um touro, ter sido pacífica foram cobardemente agredidos", defendeu, ao CM, Isabel Searle, um dos membros do movimento de cidadãos que participou no protesto, junto à praça de touros e sempre sob o olhar atento da GNR.



Os manifestantes lembram que, apesar de os touros não morrerem no recinto, geralmente ficam alguns dias a sofrer enquanto não são enviados para o matadouro.



"Isto passa-se na sexta e o Algarve não tem matadouros. Os touros vão ficar em sofrimento absoluto durante dois dias até serem transportados para o Alentejo", revelou Paulo Batista, membro do PAN, partido que que também esteve representado no protesto - e ao qual pertencia um dos ativistas agredidos na semana passada.



Do lado dos aficionados, as opiniões divergem, e quem foi à tourada garantiu não ficar afetado pelo protesto. "Vejo entre 15 a 20 touradas por ano. Desde miúdo que sou aficionado e gosto muito desta tradição portuguesa. Acho que nos devemos respeitar uns aos outros: quem gosta vem, quem não gosta não é preciso vir", disse ao CM José Feliciano, de Évora.