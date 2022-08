Um incêndio está este sábado a deflagrar em Vila do Carvalho, na Covilhã. As chamas lavram já na área do Parque Natural da Serra da Estrela.No teatro de operações estão mais de 80 operacionais, apoiados por 22 viaturas e três meios aéreos.O fogo, que lavra já há 7 horas, teve início pelas 03h20 desde sábado numa zona de difícil acesso já perto da cidade da Covilhã. Ao que tudo indica, o incêndio terá tido mão criminosa.