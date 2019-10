Mais de duas dezenas de cartões clonados no Algarve

Os cartões multibanco são clonados no Algarve e o dinheiro é depois levantado em Lisboa. Segundo oapurou, a GNR registou, desde o início deste mês, mais de duas dezenas de situações do género.Albufeira e Loulé são os concelhos onde a maior parte dos cartões têm sido clonados, através de dispositivos eletrónicos.Estes são colocados nas máquinas ATM e permitem copiar os dados constantes nas bandas dos cartões. Só no fim de semana foram registados, pelo menos, quatro casos do género, um facto que está a preocupar as autoridades.Os criminosos copiam os dados das bandas magnéticas dos cartões bancários – de débito e crédito – e depois procedem à contrafação dos mesmos, usando-os para proceder a levantamentos bancários e transações comerciais.A Polícia Judiciária também está a investigar a situação. Recorde-se que, em finais de setembro passado, um jovem estudante búlgaro de 19 anos foi detido pela PJ, em flagrante, quando clonava cartões bancários, em Loulé.A PJ acredita que o jovem veio para Portugal com o objetivo expresso de praticar aquele crime. Está indiciado por burla, contrafação de títulos equiparados a moeda (cartões) e falsidade informática e, uma vez apresentado ao tribunal, ficou em prisão preventiva.Tal como nesse caso, há suspeitas de que quem se dedica a este tipo de crime possa integrar uma ou mais redes criminosas, que poderão ser internacionais.