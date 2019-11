Mais de metade dos portugueses pondera fazer compras na Black Friday

Mais de metade (63%) dos portugueses pondera este ano fazer compras no Black Friday, de acordo com um estudo da Google Portugal realizado em julho último, divulgou a tecnológica esta segunda-feira

Estes dados mostram que a data do Black Friday "está cada vez mais enraizada em Portugal e é hoje um dos grandes momentos de consumo dos portugueses", refere a Google Portugal.

No ano passado, a semana do Black Friday em novembro "foi a semana do ano que registou o maior número de pesquisas no Google em Portugal, sendo a maioria realizada em dispositivos móveis, o que mostra que a busca por oportunidades, ofertas e promoções pode acontecer a qualquer momento e a partir de qualquer dispositivo", adianta.

As pesquisas por Black Friday "crescem 34% de ano para ano e ocorrem durante todo o mês de novembro", acrescenta.

"Sendo o Black Friday um dos principais momentos de consumo em Portugal é normal que os consumidores estejam mais predispostos à informação das marcas e, por outro lado, que as marcas procurem múltiplas fórmulas e estratégias para chegar ao consumidor", sublinha Joana Bastos, 'industry manager' (diretora para a área da indústria) na Google, citada no comunicado.

O estudo da Google foi realizado em julho e envolveu mais de 5.000 pessoas.

De acordo com o mesmo, o consumidor português é cada vez "mais omnicanal", ou seja, tanto compra 'online' como na loja física.

Quase dois terços (64%) dos consumidores ponderam comprar 'online', segundo o estudo da Google.

Mais de metade (56%) das vendas no Black Friday correspondem a vestuário e calçado, seguida da tecnologia (49%), perfumes e cosmética (24%), eletrodomésticos (21%) e brinquedos (16%).

A maioria das compras (58%) nesta altura destinam-se maioritariamente ao próprio consumidor, seguido dos presentes de Natal (29%) e para família e amigos (27%).

Após o Black Friday segue-se a Cyber Monday e depois o Natal.

"O consumo continua até ao Natal, o que significa que o Black Friday não é um momento isolado", aponta Joana Bastos.