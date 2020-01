Mais de quatro mil enfermeiros pediram certificado para trabalhar fora do país em 2019

Mais de quatro mil enfermeiros pediram no ano passado à Ordem a declaração para efeitos de emigração, um número recorde de profissionais a pretender sair do país e que representa três vezes mais do que o registado em 2017.Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a Ordem dos Enfermeiros afirma que recebeu mais de quatro mil pedidos de certificado de equivalência para exercer no estrangeiro durante 2019.Em 2018 tinham sido pedidos mais de dois mil e no ano anterior mil."Face aos dados do primeiro semestre de 2019, que contabilizou 2321 pedidos de declarações, a Ordem já tinha alertado para a possibilidade de 2019 vir a registar a maior vaga de emigração de sempre, o que acabou por se concretizar, e o ano fechou com números surpreendentes e além dos estimados", refere a nota.Trata-se, para a Ordem, de um "número preocupante" e que espelha o "estado da saúde em Portugal e em particular a forma como os profissionais são tratados"."No estrangeiro, os enfermeiros têm a formação e a especialidade pagas, têm, efetivamente, uma carreira com diferenciação salarial, mas, acima de tudo, são reconhecidos e acarinhados", indica a bastonária Ana Rita Cavaco no comunicado divulgado esta quinta feira de manhã.Quanto a países de destino dos enfermeiros, o Reino Unido continua a surgir em primeiro lugar, seguido de Espanha e Suíça.Os Emirados Árabes surgem já no sexto lugar das escolhas de emigração dos enfermeiros.Segundo a Ordem, há atualmente 18 mil enfermeiros portugueses no estrangeiro, quando em Portugal faltarão cerca de 30 mil profissionais, segundo as estimativas apresentadas pelos representantes da classe.