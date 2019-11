Mais de três mil litros de aguardente apreendida em destilaria ilegal em Baião

A Unidade de Ação Fiscal da GNR, através do Destacamento de Ação Fiscal do Porto, apreendeu esta quinta-feira 3 300 litros de aguardente, em Baião, por introdução fraudulenta no consumo.



De acordo com um comunicado da GNR, "a ação teve origem numa denúncia, tendo os militares detetado a aguardente numa destilaria ilegal, não habilitada pela autoridade tributária para a produção de bebidas alcoólicas, que se encontrava em plena laboração".





O proprietário do espaço, um homem de 68 anos, "foi constituído arguido e o equipamento utilizado na produção foi apreendido, designadamente, um alambique composto por duas caldeiras em cimento, dois refrigeradores e duas colunas em cobre", dá conta o comunicado.

"A prestação tributária que resultaria da introdução fraudulenta dos produtos no consumo (Imposto Sobre Álcool e Bebidas Alcoólicas) corresponde a um valor de 22 500 euros", finaliza.