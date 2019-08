Mais de uma centena de pessoas participaram ontem nas buscas por Vitalina Galvão, de 86 anos, que desapareceu na manhã de segunda-feira, na zona do Cartaxo.Esta sexta-feira, as buscas pela idosa contaram com a presença de elementos da Proteção Civil e dos Bombeiros do Cartaxo, PSP, GNR e Associação Humanitária de Busca e Salvamento.O presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro pede a colaboração de todos.