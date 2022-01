Mais de uma tonelada de cocaína encontrada em veleiro no Funchal

Um veleiro com mais de uma tonelada de cocaína foi apreendido na manhã desta sexta-feira, no Funchal, na Madeira. A Polícia Judiciária (PJ) deteve três pessoas durante a operação.A operação, denominada "Operação Tempestade", envolveu elementos da Polícia Judiciária e da Marinha Portuguesa. A investigação teve início no Algarve mas a embarcação foi encontrada na Costa do Sul da Ilha da Madeira.Ao que oapurou, há a possibilidade de haver mais droga na embarcação. O veleiro teve dificuldades a atracar devido à forte agitação marítima que ainda se faz sentir no porto do Funchal.Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório para conhecerem as medidas de coação tidas por adequadas.