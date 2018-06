Mais de uma tonelada de pescado e 160 quilos de amêijoa apreendidos

Unidade de Controlo Costeiro com apreensão na Nazaré, Porto de Mós, Aveiro e Matosinhos.

A Unidade de Controlo Costeiro, através dos destacamentos de controlo costeiro de Figueira da Foz e Matosinhos, apreendeu 1190 quilos de pescado e 160 quilos de amêijoa, nas localidades da Nazaré, Porto de Mós, Aveiro e Matosinhos, esta quarta e quinta-feira.

A apreensão foi efetuada no âmbito de ações de fiscalização ao transporte de pescado, moluscos bivalves vivos e de crustáceos, tendo sido apreendido 650 quilos de pescada, por não possuir a medida mínima legal para venda (27 cm), 427 quilos de sardinha, por ter sido excedido o limite diário de captura por embarcação (3720 quilos/dia), 160 quilos de amêijoa, por não se fazer acompanhar de documentos de registo e por falta de controlo higiossanitário; e 97 quilos de polvo, 11 quilos de pregado e cinco quilos de linguado, por desconformidades com os documentos legais de acompanhamento.

A pescada apreendida, depois de submetida ao controlo higiossanitário, por entidade competente, e por se encontrar própria para o consumo, foi entregue a várias instituições de solidariedade.

Para além da amêijoa e do pescado apreendido, no valor estimado em 10 mil euros, foram ainda identificados dois homens, com 36 e 40 anos, e uma empresa.