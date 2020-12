As autoridades detiveram, nos primeiros onze meses deste ano, 7411 condutores sem habilitação legal, mais 1074 que no mesmo período de 2019. Foram ainda detidos





12 339 condutores com taxa-crime de álcool (igual ou superior a 1,20 g/l), menos 3961 que no ano passado. No mesmo período (janeiro a novembro) aumentou em quase 21% o número de excessos de velocidade - 713 480, mais 122 843 que em 2019.