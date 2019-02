Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais duas candidatas para os submarinos da Armada

Uma delas é Noemie Freire, a marinheira que em dezembro se tornou a primeira a concluir o curso na Armada portuguesa.

Por S.A.V. | 10:16

Duas mulheres começam segunda-feira o curso de submarinistas da Marinha. Seguem Noemie Freire, a marinheira que em dezembro se tornou a primeira a concluir o curso na Armada portuguesa e que, no mesmo dia, vai receber o diploma. Já tem o seu beliche no ‘Tridente’.



Na turma que segunda-feira inicia o curso, que terá a duração de pelo menos 10 meses, com grande componente prática, estão ainda sete homens. No total são cinco sargentos e quatro praças. As duas novas formandas são sargentos, afirma ao CM fonte da Marinha.



Com Noemie Freire vão receber os diplomas mais três oficiais, um sargento e outros dois praças. Foram os sete alunos que "concluíram com aproveitamento os cursos ministrados no ano letivo anterior". Portugal tem dois submarinos, o ‘Tridente’ e o ‘Arpão’, cada um com uma guarnição de 33 militares.