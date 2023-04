Mais duas narcolanchas apanhadas ao largo do Algarve

Uma operação da Marinha, Autoridade Marítima e Força Aérea resultou, na madrugada desta quinta-feira, na apreensão de mais duas lanchas de alta velocidade que estarão relacionados com o tráfico internacional de haxixe. As embarcações não tinham droga, mas estavam carregadas com um grande quantidade de jerricans de combustível. Foram intercetados nove suspeitos, todos marroquinos, apurou o CM.

As lanchas e os suspeitos foram abordados, em dois momentos, pelo dispositivo montado para vigiar a entrada de droga pela fronteira marítima sul. Uma das embarcações de alta velocidade foi intercetada por elementos do pelotão de abordagem dos Fuzileiros e a outra por elementos do Grupo de Ações Táticas, da Polícia Marítima. As operações foram realizadas em águas internacionais, a 40 cerca de milhas náuticas (74 km) a Sul de Portugal. As embarcações e os suspeitos foram conduzidos para o porto de Faro, a fim de se efetuarem as diligências de investigação.

Com esta operação, já são mais de 40 os suspeitos apanhados em ações conjuntas da Polícia Marítima, Marinha e Força Aérea, ao largo do Algarve. Já foram apreendidas mais de 22 toneladas de haxixe e quase duas dezenas de narcolanchas.