Mais mortos e feridos em menos acidentes este ano

Entre 1 de janeiro e 15 de maio deste ano morreram nas estradas portuguesas 168 pessoas.Este número é superior ao mesmo período do ano passado (158), apesar de este ano se terem registado menos acidentes (47 059) do que os ocorridos no ano passado (47 386).O número de feridos graves (695) supera igualmente o atingido em 2018 (637). Entre 1 de janeiro e 15 de maio de 2019 registaram-se ainda 14 275 feridos ligeiros, mais que os 13 865 de 2018.O distrito do Porto foi o que contabilizou o maior número de vítimas mortais nas estradas, com 22 mortos, seguindo-se Braga, com 18, Aveiro, com 15, Leiria com 13, e Santarém e Setúbal, ambos com 12 vítimas.No entanto, Lisboa foi o distrito com mais acidentes nos primeiros 135 dias do ano, registando 9572 sinistros.Portalegre está no outro extremo do ranking, com apenas 424 acidentes.Os dados constam na página da internet da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que reúne todas as estatísticas de sinistralidade apresentadas pela PSP e GNR.As vítimas mortais registadas ou faleceram no local do acidente, ou a caminho da unidade de saúde mais próxima.