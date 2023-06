Os autores do crime de divulgação de pornografia de vingança, ou a disseminação de fotos, vídeos ou conversas de natureza íntima sem o consentimento de um dos intervenientes, através da Internet, vão passar a ser punidos com prisão até 5 anos.



A lei da Assembleia da República, publicada na terça-feira em ‘Diário da República’, que obriga ainda as operadoras a avisar o Ministério Público ao depararem-se com estes conteúdos, entra em vigor esta quinta-feira.









