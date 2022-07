Nos primeiros quatro meses do ano foram apanhados 10 650 condutores com álcool ao volante e outros 6010 foram detidos por apresentarem uma taxa-crime igual ou superior a 1,20 g/l. É, em ambos os casos, um aumento de 124% em relação aos primeiros quatro meses do ano passado.



O número de testes do ‘balão’ efetuados foi semelhante em ambos os anos, cerca de 487 mil.









Ver comentários