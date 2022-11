Mais um autocarro da Carris apedrejado em Lisboa

Um autocarro foi apedrejado, este sábado, no Bairro do Casalinho na Ajuda.





O alerta foi dado às 21h00.

Ao que o Correio da Manhã apurou o autocarro circulava na rua Fonseca Benevides quando os passageiros ouviram um estrondo e se aperceberam que um pedregulho quebrou um dos vidros do autocarro, tendo provocado estilhaços.

Não há registo de feridos.





Este é o quarto incidente com autocarros da Carris na última semana.





No dia 31 de Outubro, pelas 22h10, a PSP recebeu o alerta e foi obrigada a intervir junto de um autocarro da Carris, na Ajuda, Lisboa. O veículo foi apedrejado, daí resultando danos em vidros. Duas pessoas foram transportadas para o Hospital de São Francisco Xavier com ferimentos ligeiros. Dez passageiros foram assistidos no local devido a situações de pânico.





A segunda ocorrência foi no dia 1 de novembro, em Fetais. A Polícia de Segurança Pública foi chamada pelo motorista de um autocarro da Carris que reportou um apedrejamento a um pesado de transporte de passageiros. Desta vez não se registaram feridos.





Já dois dias depois, a situação repetiu-se em Camarate. Um passageiro sofreu ferimentos no pescoço resultantes da travagem brusca do autocarro que foi atingido na noite de quinta-feira. Várias pessoas foram assistidas no local. O alerta foi dado às 21h00.