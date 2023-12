Um homem de 33 anos, de nacionalidade marroquina, foi esfaqueado, na madugada deste domingo, no abdómen, junto às costelas, no Porto.O ataque ocorreu na rua da Constituição, no mesmo local onde dois homens também foram atacados, este sábado, com uma arma branca.O alerta foi dado às 05h01. A vítima, com ferimentos leves, foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.A PSP esteve no local a fazer diligências. O agressor colocou-se em fuga.