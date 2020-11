Major da Polícia Judiciária Militar acusa PJ de perseguição

O major da Polícia Judiciária Militar (PJM) Pinto da Costa, que é um dos 23 arguidos do processo de Tancos, disse esta segunda-feira, ao Tribunal de Santarém, que viveu alguns meses “aterrorizado” por estar a ser “perseguido e vigiado” por inspetores da Polícia Judiciária (PJ), que investigavam o assalto aos paióis nacionais e o achamento do armamento furtado.



“Eu apanhei-os a fazer vigilâncias, filmei-os, fotografei-os e entreguei tudo ao diretor-geral da PJM”, que é também arguido no processo, revelou, adiantando que isso aconteceu já depois do achamento do armamento e quando Luís Neves, que liderava a investigação pela PJ, prometeu, alega Pinto da Costa, “vingança até à cova para quem esteve envolvido na recuperação do material”.



