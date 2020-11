Uma mala suspeita lançou este domingo um alerta de ameaça de bomba, no parque de estacionamento do Norte Shopping, em Matosinhos.Segundo o que oconseguiu apurar junto das autoriades, foi criado um perímetro de segurança junto ao parque de estacionamento daquele centro comercial.Desde que foi lançado o alerta que nenhum trabalhador conseguiu entrar ou sair do shopping. Cerca das 17h25, a mala foi retirada do local por uma patrulha da PSP.