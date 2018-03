Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mala de estudante causa pânico no Porto

Objeto foi encontrado na zona da Campanhã e continha no seu interior um instrumento musical.

10:18

Uma mala abandonada na estação da Campanhã motivou o pânico naquela zona da cidade do Porto. No entanto, tudo não passou de um falso alarme.



As autoridades aperceberam-se que no interior da mala estava um instrumento musical que pertencia a um estudante.



Entretanto, as autoridades já desfizeram o mal entendido e acalmaram a população.