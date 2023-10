Mala suspeita encontrada na esplanada de restaurante no Cais do Sodré. PSP cria perímetro de segurança

A PSP está a mobilizar meios para o restaurante Portugália do Cais de Sodré, em Lisboa, devido ao aparecimento de uma mala abandonada nas imediações do estabelecimento comercial.

Fonte oficial do Comando da PSP de Lisboa disse ao CM que o alerta foi dado pelas 11h45, através de uma chamada telefónica para a esquadra da PSP da zona.

"De momento estão no local meios considerados adequados, com um perímetro de segurança alargado", explicou a mesma fonte.

A responsável acrescentou que, para já, não foi ainda acionada a Unidade Especial da PSP.

Recorde-se que este é o segundo incidente policial ocorrido naquele local, em menos de 24 horas.

Ao final da tarde de sexta-feira, um homem de 36 anos, cidadão do Azerbeijão com passaporte israelita, entrou na Portugália e mostrou o telemóvel ao funcionário de serviço. Numa aplicação de tradução foi lida a palavra granada, o que levou o funcionário do restaurante a chamar a PSP. O homem foi identificado, e depois solto.