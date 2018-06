Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Malas trazem dez quilos de cocaína

Mulher brasileira, de 25 anos, apanhada no aeroporto de Lisboa pela PJ.

Por Sara G. Carrilho | 08:32

Com duas malas de viagem e ainda uma bolsa de higiene repletas de cocaína, a mulher brasileira de 25 anos conseguiu passar pelos controlos de segurança do aeroporto, no Brasil, atravessar o Oceano Atlântico de avião até Portugal, onde aterrou segunda-feira em Lisboa. Mas já estava na mira das autoridades e acabou por ser detida pela Judiciária.



A droga – 54 mil doses individuais, cerca de 10 quilos – seria para introduzir em solo europeu e foi localizada após a suspeita aterrar no aeroporto Humberto Delgado, durante as revistas e outras diligências feitas a passageiros que viajam de países considerados de risco, e por isso alvo de controlos mais apertados.



A elevada quantidade de cocaína estava distribuída pelas três malas de viagem, inserida no interior de tubos de plástico ocos que fazem parte da estrutura de plástico que suporta as bagagens. O mesmo método foi aplicado numa pequena bolsa de produtos de higiene, guardada numa das malas maiores, na qual estava também dissimulada a droga.



A suspeita foi detida pelos inspetores da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, e começou ontem a ser interrogada por um juiz de instrução criminal, no Campus de Justiça.



As autoridades acreditam que a jovem foi utilizada como correio de droga por parte de uma rede internacional e por isso a investigação da PJ vai continuar, em estreita articulação com autoridades de outros países, a fim de encontrar um rasto que permita encontrar outros elementos da organização.