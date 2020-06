Maltrata pai cego e espanca mulher durante mais de 40 anos

Ao longo de 45 anos de casamento, uma mulher, residente em Coimbra, foi espancada e ameaçada pelo marido. As agressões só terminaram quando fugiu de casa e pediu ajuda. O agressor, de 67 anos, vai ser julgado no Tribunal de Coimbra, no âmbito de um processo em que responde também pelo crime de maus-tratos aos pais, idosos e doentes.

As agressões à mulher começaram, segundo a acusação do Ministério Público, no namoro e continuaram no casamento. Eram bofetadas, murros na cabeça, cabeçadas e empurrões contra portas e paredes. Quando estava grávida, foi agredida com murros na barriga.

As agressões seriam precedidas de discussões por "constantes ciúmes" do agressor, que acusava a mulher de se relacionar com outros homens. Numa altura em que a vítima manifestou o desejo de se separar, o arguido reagiu com violência e avisou-a que não tentasse fugir porque a encontraria e mataria, mesmo que demorasse anos.

Agredia-a mesmo em casa de familiares e chegou a arrastá-la pela rua. Os maus-tratos aos pais também seriam constantes. O pai, de 91 anos, em estado avançado de cegueira, com diabetes e em cadeira de rodas, chegou a ser agredido pelo filho.

O arguido queria que ele assinasse uma procuração para poder movimentar as contas bancárias e perante a recusa do pai, agarrou-o pelos ombros e braços, sacudiu-o com movimentos violentos e abanou-o com força, empurrando-o e pressionando-o contra a cabeceira da cama, descreve a acusação.