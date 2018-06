Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mancha negra cobre areal da Praia do Vau

Dezenas de pessoas com capas e casacos pretos em protesto.

Por Ana Palma | 09:00

Uma mancha negra cobriu na tarde de domingo uma parte do areal da praia do Vau, em Portimão. Com capas e casacos pretos, várias dezenas de pessoas simbolizaram assim o que a prospeção de petróleo pode trazer às costas algarvias.



O principal alvo desta ação foi o consórcio ENI/Galp, depois de o Governo autorizar a prospeção ao largo de Aljezur, em setembro, sem estudo de impacte ambiental. "Estamos muito preocupados, sobretudo com a forma como as coisas têm sido feitas, com falta de transparência", disse ao CM Filipe Correia, promotor da ação, adiantando que "se não for a população a mexer-se, ninguém mais vai fazê-lo, porque o Governo já deu carta branca para tudo".



Os protestos continuam no dia desta segunda-feira em Lagos e amanhã em Faro.