Mandado de detenção de Rendeiro está mal preenchido, diz Sistema de Segurança Interna

O mandado de detenção europeu emitido para a captura de João Rendeiro está mal preenchido, segundo o que o Sistema de Segurança Interna, que faz a coordenação entre forças e serviços de segurança, disse ao Tribunal judicial de Lisboa.



O mesmo Sistema pede para que o tribunal reformule o documento para que as polícias possam executar o mandado assim que souberem do paradeiro do antigo presidente do Banco Privado Português (BPP).

Recorde-se que, atualmente, João Rendeiro se encontra em fuga à justiça portuguesa e em parte incerta.