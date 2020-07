Mandante de homicídio de Mota Jr diz que não se lembra do crime

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

João Luizo - o jovem de 26 anos que, segundo a investigação da Unidade Nacional de Contraterrorismo (UNCT) da PJ, foi o mandante do plano de sequestro, homicídio e ocultação do cadáver do rapper Mota Jr - negou esta quinta-feira todos os crimes no Tribunal de Sintra. Perante o juiz de instrução criminal, o arguido, que foi detido em Inglaterra, invocou falta de memória. Mas nem isso o salvou da prisão preventiva.