O dia de lazer na praia, em Matosinhos, terminou esta sexta-feira em tragédia para um casal, arrastado pela corrente. Um homem, entre os 50 e os 60 anos, morreu na sequência do afogamento, na praia Internacional, em Matosinhos. A mulher foi resgatada já em paragem cardiorrespiratória. No entanto, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação iniciou as manobras de reanimação e conseguiu reverter o estado da vítima.









