Manifestações impedem férias e folgas de elementos das forças de segurança

Vários comandos da PSP, e ainda o Corpo de Intervenção (uma das cinco subunidades da Unidade Especial de Polícia), proibiram os efetivos de folgar ou gozar férias a 21 de janeiro.Para esse dia estão marcados protestos sindicais e ainda uma iniciativa do Movimento Zero nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro.O protesto de oito sindicatos e associações da PSP e GNR decorrerá em Braga, nos jogos da final four da Taça da Liga, junto ao Ministério das Finanças, Lisboa, e no centro de Faro. Ficou prometida uma ação do género por mês até o Governo resolver os problemas das forças de segurança. O Movimento Zero estará nos aeroportos.Ao, o Sindicato da Carreira de Chefes explicou que, para este dia, os agentes dos comandos de Lisboa, Porto e Faro que tenham férias ou folgas marcadas, "estão proibidos de as gozar"."Trata-se de uma decisão política", disse Carlos Meireles, presidente do sindicato. Fonte oficial da PSP confirmou aoa tomada desta medida, tal como "noutros eventos semelhantes no passado".