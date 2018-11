Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manifestantes dizem que conseguiram "reatar de negociação" com Governo sobre despejos

Foi marcada uma reunião para resolver o problema dos despejos na Amadora.

Os manifestantes pelo direito à habitação, que protestaram esta quarta-feira no Ministério do Ambiente, em Lisboa, afirmaram que houve um "reatar de negociação" com o Governo, avançando que foi marcada uma reunião para resolver o problema dos despejos na Amadora.



Da reunião com a chefe de gabinete da secretária de Estado da Habitação, no âmbito do protesto, os manifestantes ficaram a saber que o ministro do Ambiente vai reunir com a presidente da Câmara da Amadora, no dia 03 de dezembro, "para ver se consegue resolver, de uma vez por todas, o problema das pessoas que foram despejadas e que ficaram na rua", avançou a presidente da Habita - Associação pelos Direitos à Habitação e à Cidade, Rita Silva.



"Foi bom este reatar de negociação com o Ministério. Agora, aquilo que pedimos é ao parlamento e aos partidos que estão no parlamento que votem para aumentar o Orçamento do Estado da Habitação, porque o que lá está é realmente ridículo, tendo em consideração aquilo que é a emergência na habitação", declarou à Lusa a representante da associação Habita.



Cerca de duas dezenas de pessoas protestaram esta quarta-feira no Ministério do Ambiente, em Lisboa, numa ação organizada pela associação Habita e pela plataforma Stop Despejos em solidariedade para com as famílias desalojadas do Bairro 6 de Maio, na Amadora.



Além da situação dos desalojados do Bairro 6 de Maio, a ação de protesto, que começou às 15h00 e terminou pelas 17h30 no Ministério do Ambiente, visou contestar a verba disponível para a habitação na proposta do Orçamento do Estado para 2019.



"A minha interpretação daquela reunião é que continuamos sob austeridade, sob o comando do ministro das Finanças, que não deixa que o orçamento da habitação seja mais e o orçamento da habitação é realmente muito pouco", afirmou Rita Silva, reforçando que a associação Habita vai continuar a denunciar o orçamento e vai pressionar os partidos para votarem um orçamento com mais verba para habitação pública.



A dirigente da Habita disse à Lusa que o protesto visa "confrontar o Governo com a opção política de colocar no Orçamento do Estado para 2019 uma verba para habitação que é ridícula", sobretudo quando se assiste a uma "crise na habitação".



Numa altura em que o Orçamento do Estado para 2019 está em fase de discussão na especialidade, Rita Silva sublinha que "ainda é possível aumentar o orçamento para a habitação", porque o documento "ainda não foi votado e há propostas no parlamento para aumentar o orçamento para a habitação".



"O orçamento previsto para a habitação é ainda menor do que o orçamento para a cultura. Nós sabemos que a cultura está a fazer há anos uma campanha por orçamento para a cultura, de 1% para cultura. O orçamento para a cultura é 0,31% e o orçamento para a habitação são 0,21% para o próximo ano. Não é nada", afirmou Rita Silva.



Para a Habita, esta verba "diz que o Governo não leva a sério o problema da habitação, que milhares e milhares de famílias estão neste momento a enfrentar".



Por outro lado, Rita Silva acusa o Governo e o PS de estarem a protelar iniciativas que visem regular o mercado de arrendamento.



"O primeiro-ministro criou a secretaria de Estado da Habitação, fez uma grande coisa com a nova estratégia de políticas de habitação e, afinal, a montanha pariu um rato", acusou.