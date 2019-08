"Há motoristas a ser subornados para trabalhar": Pardal Henriques revela subornos dos patrões

Em declarações prestadas aoesta segunda-feira, Pardal Henriques, do sindicato dos motoristas, garante que há motoristas a ser subornados pelos patrões para trabalhar.Os motoristas cumprem esta segunda-feira o primeiro dia de greve marcada por tempo indeterminado.A GNR fez, esta segunda-feira de manhã, escolta dos primeiros motoristas de matérias perigosas que saíram de Aveiras de Cima, onde está concentrado um piquete de greve, tendo conseguido que "tudo funcionasse normalmente", disse fonte daquela instituição.De acordo com a mesma fonte, os primeiros cinco camiões-cisterna com matérias perigosas partiram da sede da CLC - Companhia Logística de Combustíveis, em Aveiras de Cima, concelho da Azambuja, distrito de Lisboa, para abastecer o aeroporto."A GNR escoltou os motoristas e funcionou tudo normalmente. Correu tudo em ordem", garantiu.Mais de uma centena de motoristas estão concentrados em piquete desde a noite de domingo, tendo a greve começado à meia-noite."Os primeiros que saíram foram pessoas subornadas", disse Pardal Henriques em Aveiras de Cima, onde estão reunidos vários motoristas para cumprir a greve que teve início hoje à meia-noite e de onde saíram os primeiros cinco camiões-cisterna com matérias perigosas, cerca das 06h30."Mais uma vez, a Antram [Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias] não está a cumprir o que está combinado. Estão a subornar pessoas para quebrar os serviços mínimos", afirmou Pardal Henriques aos jornalistas.André Matias, porta-voz da ANTRAM, já reagiu às declarações de Pardal Henriques e negou qualquer suborno a motoristas para furar paralisação.Um camião foi impedido de sair esta manhã em Matosinhos após ter sido barrado por um grupo de manifestantes.O veículo não estava assinalado como um dos afetos aos serviços mínimos, o que motivou a ação dos motoristas que ali se estavam a manifestar.Pelas 07h30 desta segunda-feira há já 439 postos sem qualquer tipo de combustível.Há vários dispositivos policiais espalhados por pontos importantes do País, na Ponte 25 de Abril estão várias equipas incluindo a Unidade Especial de Polícia para precaver qualquer tentativa de bloqueio da ponte.A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), tendo-se também associado à paralisação o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN).O Governo decretou serviços mínimos entre 50% e 100% e declarou crise energética, que implica "medidas excecionais" para minimizar os efeitos da paralisação e garantir o abastecimento de serviços essenciais como forças de segurança e emergência médica.Neste âmbito, o primeiro-ministro, António Costa, desloca-se hoje pelas 09h30 à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e assiste ao briefing operacional para avaliar o desenrolar dos acontecimentos.