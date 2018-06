Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manobra com cadeira de rodas mata idoso

Cadeira segurada pela mulher e a filha terá resvalado numas escadas de Vale de Cambra. Acidente mata homem de 88 anos.

Por Paulo Jorge Duarte e Francisco Manuel | 08:38

Manuel José Soares, de 83 anos, morreu quando, ao tentarem descer a cadeira de rodas numas escadas exteriores, a mulher e uma filha não aguentaram o peso. O acidente ocorreu na casa em que o casal reside, em Arões, Vale de Cambra. O alerta foi dado este domingo, cerca das 12h30, aos Bombeiros de Vale de Cambra. O homem entrou em paragem cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos. Maria Rosa, de 88 anos, ficou ferida na cabeça com gravidade.



"A forma como o meu pai morreu foi trágica. É uma dor que fica para a toda a família. São coisas de que ninguém está à espera, mas um acidente destes acontece a qualquer um" desabafou, visivelmente abalado, Augusto Soares, um dos quatro filhos de Manuel José Soares e de Maria Rosa. Manuel José Soares sofreu o trágico acidente na casa onde residia com a mulher, ao longo de mais de meio século, na rua do Prior da Lapa, em Cabrum, Arões, e onde mora também o filho Augusto Soares.



A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira foi chamada ao local e ainda procedeu a manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado no local. Maria Rosa foi levada para o hospital da Feira. Esta família é uma das mais antigas e conhecidas da aldeia de Cabrum. Durante a tarde de ontem foram muitos os familiares e amigos que se deslocaram a casa dos idosos. O corpo de Manuel José Soares foi levado para o Instituto de Medicina Legal da Feira. A GNR investiga.