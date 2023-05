A manta cor-de-rosa com que Madeleine McCann dormia todas as noites pode vir a ser a chave para desvendar o mistério que envolve o caso da criança inglesa, que desapareceu no dia 3 de maio de 2007, faz esta quarta-feira 16 anos.



Este objeto que acompanhava Maddie sempre que ia dormir desapareceu e os investigadores tentam perceber quem o fez desaparecer.









