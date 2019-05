Manuel Cabeças foi atacado com uma catana por um cabo da GNR na reforma

Manuel Cabeças foi atacado em agosto de 2015 por um cabo da GNR na reforma, na aldeia de Santa Catarina de Sítimos, onde ambos viviam, em Alcácer do Sal.

O Investigação CM teve acesso exclusivo à acusação que conta que o militar foi ao encontro do vizinho e atacou-o com uma catana de 60 centímetros de lâmina. A intenção, garante o Ministério Público, era de acabar com a vida da vítima com quem tinha desentendimentos há vários anos.

Um profundo golpe no crânio, outro nas costas, no pé e na omoplata. Estas são algumas das cicatrizes que ficaram dos mais de dez golpes de catana que Manuel Cabeças levou há quatro anos.

A 28 de agosto de 2015, naquele local, não havia qualquer iluminação. O único poste de eletricidade estava desligado e tudo pareceu conjugar-se para que um ataque sem precedentes acontecesse.

Depois, o cabo da GNR fugiu do local do crime, foi até casa, teve tempo de tomar banho, trocar de roupa, desfazer-se da catana, ir ao café para no fim entregar-se no posto da GNR de Alcácer do Sal, onde alegou legítima defesa.

A história não convenceu os inspetores da PJ de Setúbal, nem o Ministério Público e nem o juiz. Foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e ameaça agravada.

O agressor reformado chegou a estar em prisão preventiva mas agora aguarda o julgamento em liberdade.