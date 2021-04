Manuel Fona Vieira é o novo advogado da viúva Rosa Grilo

Manuel Fona Vieira, de 55 anos, do Montijo, é o novo advogado de Rosa Grilo, condenada a 25 anos de cadeia pelo homicídio, em 2018, do marido, o triatleta Luís Miguel Grilo."Derramarei o meu sangue em defesa da verdade. Amo a Justiça como virtude e norte da minha profissão, busquei sempre a verdade nos feitos e nas provas", afirmou este sábado ao CM, confirmando ser o novo advogado da viúva. Rosa Grilo era defendida pela advogada Tânia Reis e pelo consultor João de Sousa (ex-PJ que cumpriu prisão por corrupção).Ambos deixaram essa defesa a semana passada, após terem sido acusados pelo Ministério Público de simulação de crime por terem ‘plantado’ uma bala e um invólucro na casa do crime, numa tentativa de descredibilizar a investigação da PJ. Rosa Grilo foi condenada a 25 anos no tribunal de Loures, na Relação de Lisboa e, recentemente, no Supremo. Terá cometido o crime para ter acesso a 500 mil euros em seguros e depósitos de Luís Miguel Grilo. Segundo a Relação e o Supremo, o crime foi cometido com o amante, António Joaquim, também condenado à pena máxima.