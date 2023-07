Manuel José Rochato está desaparecido desde quinta-feira em Portimão

Um homem, de 60 anos, está desaparecido na aldeia da Figueira, em Portimão desde quinta-feira. Estão a decorrer buscas para o tentar localizar.Segundo apurou ojunto da família, Manuel José Rochato vestia na altura do desaparecimento calções creme e camisa clara.A mulher, Nidia Rochato, conseguiu falar com ele através de telemóvel logo após ter saído de casa, mas como sofre de Alzheimer já não conseguiu dizer onde estava. As buscas estão a decorrer na freguesia da Mexilhoeira Grande, assim como em outras zonas do concelho de Portimão e em concelhos vizinhos.Segundo oapurou, o telemóvel entretanto desligou-se e último sinal de GPS apontava para a zona de Marmelete, no concelho de Monchique.As buscas estão a ser desenvolvidas pela família, populares, militares da GNR e por elementos dos Bombeiros Voluntários de Portimão.A mulher fez um apelo nas redes sociais e pede para quem o avistar que contacte a GNR ou a família, através do número 960438648.