Manuel Pinho acusa procurador de ser homofóbico

O antigo ministro da Economia Manuel Pinho acusou, numa carta enviada à Procuradora-Geral da República (PGR), o procurador que liderou as buscas em sua casa, na semana passada, de “homofobia” contra o anterior juiz do processo EDP, Ivo Rosa.“O senhor procurador que presidiu à busca” fez “considerações homofóbicas relativamente a outros magistrados judiciais, especificamente ao juiz que foi titular do processo até recentemente. Disse ele, segundo tenho em memória, que as decisões daquele magistrado seriam ‘resultado do seu traumatismo em ser homossexual’”. São “considerações cavernícolas” que, garante, “já tinham sido ditas nas primeiras buscas”. Na mesma missiva, o ex-governante, suspeito de corrupção e branqueamento de capitais, e em prisão domiciliária, queixa-se de intimidação e humilhação.questionou esta sexta-feira a PGR sobre se o Conselho Superior do Ministério Público irá abrir um inquérito para apurar os factos relatados por Pinho, mas não obteve resposta. Em investigação há mais de uma década, o caso EDP deverá ter despacho de acusação em breve.