Manuel Pinho apaga rasto de um milhão de euros em Nova Iorque

Manuel Pinho terá criado uma nova sociedade offshore para comprar um apartamento de luxo, em Nova Iorque, a fim de apagar o rasto de um milhão de euros que terá recebido do Grupo Espírito Santo (GES) quando era ministro da Economia. O Ministério Público (MP) suspeita que Pinho terá constituído a nova offshore por dois motivos: para evitar que, no âmbito da aquisição do imóvel, fossem descobertos os alegados pagamentos que terá recebido do GES, no período em que foi ministro da Economia, e para não correr o risco de ser incriminado por fraude fiscal e branqueamento de capitais.