O antigo ministro da Economia Manuel Pinho admite que cometeu o crime de fraude fiscal de que foi acusado no processo ‘EDP’, mas garante que está arrependido e já regularizou a sua situação fiscal. E, por isso, não deve ser punido. Não declarou a avença mensal de 15 mil euros do Grupo Espírito Santo (GES), que continuou a receber depois de entrar no Governo. No total, ganhou mais de um milhão.No requerimento de abertura de instrução, a que oteve acesso, Pinho diz que “não foi corrompido por Ricardo Salgado”, também arguido. Sustenta a defesa que, ainda assim, a corrupção já estaria prescrita. Pinho, que responde ainda por branqueamento de capitais, arrolou 29 testemunhas, entre as quais o amigo José Sócrates e Pedro Passos Coelho.