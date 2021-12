Manuel Pinho dorme nos calabouços da PSP

Manuel Pinho passou a noite nos calabouços da PSP no Comando Metropolitano de Lisboa. Por ironia, o ex-ministro da Economia de Sócrates terminou o dia no mesmo local em que esteve o antigo primeiro-ministro. Suspeito de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais, Pinho esteve presente ontem de manhã no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) para continuar uma diligência que foi interrompida a 4 de novembro. Só que os procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto consideraram que, tendo em consideração o pedido de aceleração processual que existe, e atendendo a que Pinho não tem residência em Portugal, a diligência deveria ser feita perante o juiz de instrução, Carlos Alexandre, para posterior aplicação de medidas de coação. Juntamente com Manuel Pinho foi ouvida a sua mulher, Alexandra Pinho, constituída arguida também no processo EDP por branqueamento de capitais.



Enquanto Pinho se limitou a repetir o pouco que já tinha dito. Alexandra Pinho esteve várias horas à conversa com os procuradores e o juiz. O mandado de detenção de Alexandra Pinho foi revogado e ela pode regressar a casa. O ex-governante deverá conhecer esta quarta-feira as medidas de coação propostas pelo Ministério Público. Tendo em conta a falta de colaboração com a investigação, é provável que os procuradores optem por uma caução ou a prisão preventiva, caso estejam reunidos os pressupostos de aplicação daquela medida privativa da liberdade.

Ver comentários