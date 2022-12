Manuel Pinho vai continuar preso em casa mais quatro meses. O Supremo rejeitou esta terça-feira o pedido de libertação imediata apresentado pela defesa do antigo ministro da Economia, no âmbito do processo ‘EDP’. Privado da liberdade há um ano, Pinho deverá continuar em prisão domiciliária, com vigilância eletrónica, até à instrução do processo, no qual responde por corrupção.









