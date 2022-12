Manuel Pinho fugiu ao pagamento de impostos em Portugal durante 18 anos seguidos. Quatro destes anos dizem respeito ao período em que foi ministro da Economia no Governo de José Sócrates. Pinho terá recebido do saco azul do Grupo Espírito Santo (GES), segundo a acusação do Ministério Público (MP), verbas em contas no estrangeiro de offshores, entre 1994 e julho de 2012, data em que aderiu ao Regime Excecional de Regularização Tributária (RERT) III.









Ver comentários