Manuel Pinho libertado se juíza não decidir instrução até 15 de abril

O antigo ministro da Economia, Manuel Pinho, acusado de corrupção no caso EDP, encontra-se em prisão domiciliária há um ano e três meses, mas terá de ser libertado daqui a um mês, se não tiver sido proferida decisão instrutória do processo.



Se não houver decisão, o Ministério Público deverá pedir que Pinho continue privado da liberdade, sustentando que há perigo de fuga.





A juíza de instrução Gabriela Assunção já demonstrou que não tem tempo a perder. Quer decidir rapidamente se Manuel Pinho, a mulher, Alexandra Pinho, e Ricardo Salgado vão a julgamento nos exatos termos da acusação.A magistrada rejeitou ouvir todas as testemunhas dos arguidos, a perícia ao ex-líder do BES, e marcou o debate instrutório do caso para dia 28 deste mês.