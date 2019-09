Manuel Pinho suspeito de corrupção e branqueamento

Manuel Pinho, ex-ministro da Economia no governo de José Sócrates, é suspeito, no caso EDP, de seis crimes: dois de corrupção passiva por ato ilícito, dois de participação económica em negócio, um de prevaricação e um de branqueamento de capitais.O ex-governante foi confrontado esta quarta-feira com estes crimes, no seu interrogatório como arguido que acabou por não se realizar. Segundo o auto do interrogatório, o Ministério Público (PM) diz que Pinho terá recebido, mais de 4,56 milhões de euros.Nesta verba estão incluídos, segundo o ‘Expresso’, 1,26 milhões que terá recebido do Grupo Espírito Santo (GES) quando foi ministro da Economia (março de 2005 a julho de 2009) e salários da Universidade de Columbia, entre outras.Contactado pelo, Ricardo Sá Fernandes, advogado de Pinho, confirmou que o ex-ministro recebeu a indiciação do MP."Manuel Pinho quer responder no processo tão depressa quanto possível [...] e serão satisfeitas todas as dúvidas", acrescentou.O MP suspeita que Pinho terá beneficiado a EDP em 1,2 mil milhões de euros, em prejuízo dos consumidores.