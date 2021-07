no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) em Lisboa.

O ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, vai ser ouvido na próxima sexta-feira como arguido no caso EDP,Vai ser a quarta tentativa para ouvir o ex-governante do ex-primeiro-ministro José Sócrates, depois de três tentativas em 2017, 2018 e 2019.A sessão está marcada para as 15h00.Em atualização