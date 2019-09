Máquina provoca intoxicação fatal em Almada

Manuel Pereira dormia na sua casa com condições precárias, no bairro do 2º Torrão, na Trafaria, Almada, quando um incêndio deflagrou na cozinha, na madrugada desta quarta-feira.O facto de esta divisão ser a que dá para a porta da rua impediu o homem, de 60 anos, de fugir. As chamas foram apagadas por vizinhos e bombeiros e Manuel foi encontrado inconsciente. Ainda foi levado com vida para o Hospital Garcia de Orta, mas acabou por morrer. O incêndio terá começado numa máquina de lavar roupa."Dois rapazes viram fumo a sair e bateram-me à porta a dizer que havia um incêndio na casa ao lado. Como tenho uma mangueira, fomos logo apagar as chamas", começou por contar ao Correio da Manhã António Silva, vizinho da vítima. "O fogo foi na cozinha e viam-se chamas a sair do tambor da máquina. Deve ter sido um curto-circuito".Não tardou muito a que os bombeiros da corporação da Trafaria chegassem até ao bairro de ruas labirínticas e de difícil acesso. Finalizaram a extinção das chamas e retiraram a vítima da casa. "Estiveram algum tempo a fazer-lhe massagens cardíacas", contou o vizinho. Manuel Pereira não resistiu à inalação do fumo e terá morrido vítima de intoxicação.A GNR esteve no local e a investigação foi entregue à Polícia Judiciária de Setúbal. No exterior da residência foram colocados os eletrodomésticos destruídos, que vão ser alvo de perícias. Manuel Pereira deixa mulher – estava em Cabo Verde – e dois filhos emigrados em França.