Máquina vai triturar 15 mil toneladas de materiais do prédio Coutinho em Viana do Castelo

Uma máquina giratória com um braço de 40 metros vai entrar em ação, dentro de três semanas, para "triturar" mais de 15 mil toneladas de materiais dos 13 andares do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, foi hoje divulgado.

O vice-presidente da VianaPolis, Tiago Delgado, que falava durante uma visita ao local da empreitada de desconstrução do edifício Jardim, explicou que, com a desconstrução do edifício, vão ser retiradas 11.200 toneladas de betão, 2.800 de tijolo, 115 de produtos cerâmicos, 360 de aço, 110 de madeira, 56 de vidro e 32 de alumínio.